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نجم آرسنال وبرشلونة السابق يعلن إعتزاله كرة القدم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:21 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن البيلاروسي ألكسندر هليب اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة استمرت لأكثر من 22 عاماً.

رغم أن اللاعب تألق في شتوتغارت الألماني، مع المدير الفني فيليكس ماغات، وفي آرسنال الإنجليزي مع أرسين فينغر، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الشيء نفسه مع برشلونة الإسباني تحت قيادة بيب غوارديولا.

وقال هليب من مدينة مينسك حيث أعلن اعتزاله: "أنا منهك، جسدي لا يتعافى مثلما كان يحدث من قبل، أحب كرة القدم، في كل مرة أشاهد مباراة في التلفاز، سأحن إليها".

ووقع هليب عقده الأول الاحترافي مع دينامو مينسك وهو في عمر 16، وفي مسيرته الأوروبية لعب لشتوتغارت من 2000 حتى 2005 ليحقق حلم حياته، كما أكد بنفسه حيث توج معه بلقب "إنترتوتو" لعام 2002.
وانتقل هليب بعد ذلك إلى آرسنال بعدما لفت انتباه المدرب الفرنسي فينغر.

وكان ريال مدريد من ضمن الأندية التي سعت لضمه، كما يظهر في الفيلم الذي تم تقديمه مؤخراً حول قصة حياته.
وعن تجربته في آرسنال قال اللاعب: "كانت أسعد فترة في حياتي، العمل مع فينغر أفضل ما حدث لي، كان يقلق علينا جميعاً".

 ورغم أنه لم يفز بأي لقب مع النادي اللندني، إلا أنه وصل لنهائي دوري الأبطال عام 2006، وخسره أمام برشلونة 2-1.

وفي 2008 انتقل لبرشلونة الذي قضى فيه عاماً واحداً، رغم محاولات فينغر لإقناعه بالبقاء في النادي اللندني.

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