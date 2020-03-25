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الداخلية السعودية تعلن إغلاق جميع الطرق المؤدية للمناطق المحظورة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:14 م
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المقدم طلال بن عبدالمحسن الشلهوب
المقدم طلال بن عبدالمحسن الشلهوب
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الأربعاء، أن جميع الطرق المؤدية للمناطق المحظور التنقل منها وإليها مغلقة.

وأكد المقدم طلال بن عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن مخالفة منع التجول تسجل على الفرد لا على المركبة مشيرًا إلى وجود التزام كبير بين المواطنين والمقيمين بتعليمات منع التجول.

ولفت "الشلهوب"، في المؤتمر الصحفي المشترك مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إلى أن الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة والجهات الأمنية تعمل على تطبيق أمر منع التجول في كل مدن ومناطق المملكة.

يذكر أن مخالفة منع التجول تستوجب الغرامة 10 آلاف أول مرة، وتضاعف في المرة الثانية، ثم يتم الحبس مدة لا تزيد على 20 يومًا في المرة الثالثة.

وأوضح متحدث الداخلية، أن القوات المسلحة ستساعد في تطبيق قرار منع التجول، وأن اليوم سيتم عقد مؤتمر صحفي لتوضيح التفاصيل الجديدة لأمر منع التجول.

ويذكر أن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل ١٣٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، ليصل إجمالي المصابين إلى ٩٠٠ حالة.

وأوضح العبد العالي، أنه قد تم تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا لمقيم في مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الحالات المتعافية وصلت إلى 29 حالة.

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، اليوم الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، الإجراءات كالتالي:

أولًا: يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.

ثانيًا: يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ثالثًا: يعمل بذلك ابتداءً من الساعة ( الثالثة ) عصرًا من يوم الخميس الموافق 26 3 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 7 1441هـ.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا المناطق المحظورة الطرق السعودية الداخلية الإجراءات الاحترازية اغلاق

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