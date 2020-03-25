الداخلية السعودية تعلن إغلاق جميع الطرق المؤدية للمناطق المحظورة

وأكد المقدم طلال بن عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن مخالفة منع التجول تسجل على الفرد لا على المركبة مشيرًا إلى وجود التزام كبير بين المواطنين والمقيمين بتعليمات منع التجول.

ولفت "الشلهوب"، في المؤتمر الصحفي المشترك مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إلى أن الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة والجهات الأمنية تعمل على تطبيق أمر منع التجول في كل مدن ومناطق المملكة.





يذكر أن مخالفة منع التجول تستوجب الغرامة 10 آلاف أول مرة، وتضاعف في المرة الثانية، ثم يتم الحبس مدة لا تزيد على 20 يومًا في المرة الثالثة.





وأوضح متحدث الداخلية، أن القوات المسلحة ستساعد في تطبيق قرار منع التجول، وأن اليوم سيتم عقد مؤتمر صحفي لتوضيح التفاصيل الجديدة لأمر منع التجول.