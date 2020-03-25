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خالد الجندي: الحزن والثقة في الله لا يجتمعان في قلب واحد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:20 م
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خالد الجندي
خالد الجندي
أمنية فوزي
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علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على حالة الحزن التي سيطرت على البعض بسبب انتشار فيروس كورونا، قائلًا: "الحزن والثقة في الله لا يجتمعان في قلب واحد"، متابعًا: "إللي واثق في الله بيكون فرفوش وضحوك ولذيذ ومبهج ووشه منور وهادئ وفيه بشاشة مش متوتر".

ووجه "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، حديثه للمسلمين، قائلًا: "بطلوا توتر وبكاء يا جماعة فتحتولنا عزاء ولا عمر مكرم، اضحكوا وابتسموا ثقة في الله مش استهتار بالأمر".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "يجب أن تفرح أنك تنتمي لله لن يضيعك أبدًا"، مؤكدًا أنه لا يجتمع في قلب العبد حزن وعقيدة، معلقًا: "المؤمن مينفعش يحزن؛ لأن الله معنا".

وأعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في مصر إلى 442 حالة، وبلغت حالات الشفاء 93 حالة.


وأضافت وزيرة الصحة، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء للإعلان عن مستجدات المرض، أنه تم تسجيل حالة وفاة وحيدة اليوم ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة، بالإضافة إلى تعافي ١٣ حالة جديدة خرجوا من العزل.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 100حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

36 حالة جديدة

وأشار إلى تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين،ماعدا حالة لاجنبي وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عامًا.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 402 حالة من ضمنهم 80 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و20 حالة وفاة.

ونفى مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور اى اصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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مصر فيروس كورونا خالد الجندي حالات الشفاء اخبار

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