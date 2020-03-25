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كيف يتدرب نجوم الدوري الأنجليزي في زمن الـ"كورونا"؟

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:13 م
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بوابة الفجر
وكالات
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مع إيقاف فعاليات الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل المقبل، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد ، وجد اللاعبون وسائل مبتكرة للحفاظ على لياقتهم البدنية لحين استئناف فعاليات المسابقة.



ما بين اللعب مع الأطفال إلى التقاط كرات التنس ، لجأ نجوم الدوري الإنجليزي إلى طرق عدة للحفاظ على لياقتهم في زمن الـ"كورونا".



ووضعت جميع الأندية 20 المشاركة في دوري الدرجة الممتازة بإنجلترا برامج تدريبية خاصة وفردية للاعبيها في فترة التوقف الحالية، للحفاظ على لياقتهم البدنية قدر الإمكان، استعداداً لاستئناف المسابقة في أي وقت.



ووجه تشيلسي لاعبيه إلى التدريب بأجهزة الدراجات المنزلية، إضافة لوضع نظام تغذية معين بخلاف الخطط الفردية لكل لاعب بشأن تدريباته في منزله.



وقال مدافع تشيلسي توني روديغر على موقع النادي الإلكتروني: "لدينا خطة موضوعة من النادي خاصة بتدريباتنا، ولهذا هناك بعض الأمور التي يمكن أن نقوم بها في منزلنا، ونحن نتبع هذه الخطة فحسب".



وأضاف: "في الوقت الحالي يبدو الأمر على ما يرام بالنسبة لي، في هذا النوع من الأحداث نأمل فقط في أفضل شيء ممكن، ونتمنى ألا يصاب أي أحد في العالم بهذا الفيروس".



وقال لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد، خوان ماتا، إنه يؤدي تدريباته في المنزل، وفي حديقة بيته، وأنه يحاول الحفاظ على هدوئه والابتعاد عن أي توتر.



وأوضح: "نحاول فقط الحفاظ على لياقتنا، نتحلى بالصبر والهدوء، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به الآن، علينا أن نثق في خبرائنا، كما ينبغي علينا الانتظار حتى نستأنف لعب كرة القدم".



ومع إغلاق المدارس في المملكة المتحدة حالياً، باستثناء المدارس التي يتواجد فيها أبناء العاملين في القطاعات الحيوية مثل الخدمات الصحية، تلعب الأسرة دوراً.



وقال قائد فريق تشيلسي، سيزار أزبيليكويتا: "بوجود ثلاثة أطفال في المنزل لمدة 24 ساعة، فإنها وسيلة جيدة للحفاظ على اللياقة".



ويشترك معه في هذا الشعور اللاعب لي غرانت حيث قال: "سأشرك معي الأطفال، وبهذا ستكون تدريبات لياقية عائلية في الفترات الصباحية".

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