أزمة مكافحة فيروس كورونا تخرج عن السيطرة شرق فرنسا

شهدت المنطقة الواقعة في شرق فرنسا حول مدينة ستراسبورج واحدة من أكبر مجموعات فيروس كورونا في فرنسا. وحذر الأطباء المحليون من أن نظام الرعاية الصحية في نقطة الانهيار.





وكما أوردت وكالة "رويترز"، يرتدي العاملون الطبيون ملابس واقية من الرأس إلى أخمص القدمين ويخرجون من مستشفى جامعة ستراسبورغ، ويدفعون مصابًا بفيروس كورونا على نقالة ذات عجلات عبر ساحة الانتظار، ويحملون المريض في طائرة هليكوبتر، ثم يتراجعون عند انطلاق الطائرة.





وأصبحت هذه طقوس يومية في شرق فرنسا حيث لم تتمكن وحدات العناية المركزة هناك من التعامل مع عدد الحالات الحرجة وتم نقل المرضى بدلاً من ذلك إلى ألمانيا المجاورة وسويسرا ولوكسمبورج.





وبينما تم تحميل أحد المرضى يوم الثلاثاء على طائرة هليكوبتر حمراء وصفراء تابعة لوكالة الأمن المدني الفرنسية، شاهدها أحد أفراد طاقم المروحية، مرتديًا فرك جراحي أزرق، تعلوه خوذة طيران برتقالية.



