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فيروس كورونا يهدد حلم بول بوجبا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:54 م
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بوجيا
بوجيا
الفجر الرياضي
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يهدد فيروس كورونا مستقبل نجم وسط مانشستر يونايتد، بول بوجبا، بعد شهور من اهتمام يال مدريد، ويوفنتوس بخدماته. 

ويرتبط بوجبا بعقد مع مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم المقبل، مما زاد من التكهنات حول رحيله بنهاية الموسم الجاري، لتحقيق عائد مادي جيد لخزينة الشياطين الحمر، لكن الأجواء التي تحيط بالرياضة العالمية حاليا بسبب نفشي فيروس كورونا تهدد من انتقال اللاعب لأي من ريال مدريد أو يوفنتوس. 

وبحسب شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن مسؤولي مانشستر يونايتد يثقون في عدم قدرة الريال ويوفنتوس على تحقيق مطالبهم بشأن قيمة بوجبا حاليا.

ويعود ذلك إلى توقف نشاط كرة القدم حول العالم، وبالتالي عدم حصول الأندية على عوائد البث أو نسبة الإعلانات.

وكانت تقارير قد أشارت في وقتٍ سابق إلى أن مانشستر يونايتد حدد 110 مليون يورو لبيع بوجبا في الصيف المقبل.

وأوضح تقرير "ESPN" أن الأقرب هو تفعيل مانشستر يونايتد خيار تمديد عقد بوجبا لموسم إضافي، لينتهي في صيف 2022.

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