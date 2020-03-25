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تعرف على تفاصيل فيلم مي كساب الجديد "فولت زيادة"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:28 م
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فولت زيادة
"فولت زيادة"
مصطفى فكيه
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صرحت الفنانة مي كساب، عن خوضها بطولة فيلم جديد والذي يحمل اسمم "فولت زياده" الذي تدور أحداثه في إيطار اجتماعي كوميدي، وتنشغل الفترة الحالية بالتحضير والتجهيز لهذا العمل. 

وكشفت كساب، خلال تصريحات صحفية، أنها تعقد حاليًا جلسات مع المؤلف محمد عبد الكريم والمخرج أحمد ثابت لاختبار باقي فريق العمل.

يذكر أن آخر التجارب السينمائية التي شاركت بها مي كساب هي فيلم "الطيب والشرس واللعوب" الذي تم طرحه في دور العرض العام الماضي، وشارك في بطولته أحمد فتحي، محمد سلام، بيومي فؤاد، طارق الإبياري، من سيناريو وحوار رأفت رضا وإخراج رامي رزق الله، وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدًا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية.

وكانت مي كساب طرحت في 2019 ألبومها "أنا لسه هنا" والذى ضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومن أبرز الشعراء محمد عاطف، أمير طعيمه، نصر الدين ناجى، أحمد المالكي، حسن عطية، أحمد مزوق، أما الملحنين فهم محمد يحيى، عزيز الشافعي، محمدي، رامي جمال، مدين، اورتيجا، وجميع أغنيات الألبوم من توزيع أوكا.

وآخر ما قدمت مي كساب من أعمال درامية هو مسلسل "اللعبة"، الذي تم عرضه على منصة شاهد نت، وشاركها في بطولته هشام ماجد وشيكو وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحي ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.

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