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السعودية تسمح للمصريين العالقين بتمديد تأشيرات الزيارة لمدة مماثلة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:42 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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صرح السفير ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، الأربعاء، بأن السلطات السعودية سمحت للمصريين العالقين بالمملكة بتمديد تأشيرات الزيارة لمدة مماثلة لمدة التأشيرة الأصلية عبر منصتي "أبشر"، و"مقيم".

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأحوال المواطنين المصريين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفي ضوء التطورات المتلاحقة المرتبطة بالإجراءات الاحترازية التي تطبقها السلطات المصرية والسعودية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن بينها تعليق الطيران بين البلدين.

كما أتاحت السلطات السعودية للمعتمرين المنتهية تأشيراتهم خلال المدة النظامية لموسم عمرة 1441 التقدم بطلب للإعفاء من الآثار القانونية والغرامات المالية المترتبة على ذلك، بحد أقصى يوم السبت الموافق ٢٨ مارس الجاري، من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ويذكر أن أعلنت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة، الخميس الماضي، أنه بإمكان المواطنين الذين دخلوا إلى المملكة بتأشيرات عمرة أو زيارة أو سياحة والمقيمين الحاصلين على تأشيرة خروج نهائى العودة إلى أرض الوطن من خلال رحلات لشركة مصر للطيران؛ حيث ستقوم بتسيير رحلتان يومياً من جدة إلى القاهرة حتى يوم 24 مارس، ورحلة يومياً من المدينة المنورة إلى القاهرة حتى يوم 24 مارس، ورحلتان من أبها إلى القاهرة يومي 20 مارس و 27 مارس.

وأعلنت القنصلية العامة، أنه تقرر فتح مكاتب مصر للطيران على مستوى المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة 1:30 ظهراً حتى الساعة 6 مساءً، ويوم السبت من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا زيارة تمديد تفشي الفيروس المصريين العالقين السعودية التأشيرة الإجراءات الاحترازية

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