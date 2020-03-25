تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل عرض الزمالك المغري، لضم أحمد فتحي نجم الأهلي من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل.





وأشارت التقارير، إلى أن عقد أحمد فتحي مع الأهلي ينتهي في نهاية الموسم الحالي وحتى الآن لم يجدد للأحمر بشكل رسمي ولم يتم الإعلان عن فتح باب مفاوضات التجديد.





وأوضحت التقارير الصحفية أن مسئولي الزمالك عرضوا على فتحي الحصول على 30 مليون جنيه على أن تكون مدة العقد موسمين مقبلين لكن فتحي لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن.





وأشار مصدر داخل الزمالك إلى أن فتحي لم يجتمع مع أي مسئول من الإدارة حتى الآن والأمر لا يتعدى مجرد مفاوضات عن طريق وسطاء حتى هذه اللحظة.





وذكرت التقارير الصحفية أن الزمالك دخل في خط المفاوضات مع أحمد فتحي قبل موسمين وذلك قبل تجديد عقده مع الأهلي لكنهم لم ينجحوا في الحصول على توقيعه وفضل فتحي الاستمرار مع القلعة الحمراء.





ونوهت التقارير الصحفية أن فتحي يعتبر أحد الأعمدة الرئيسية بين صفوف الأهلي وأن فايلر المدير الفني للأهلي يعتمد عليه بشكل بشكل رئيسي.





وكشف مصدر مقرب من الجوكر في تصريحات صحفية أن عن تجديد براميدز لعرض نجمه من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل في ظل عدم تحديد الأهلي موقفه من التجديد حتى الآن.