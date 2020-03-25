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رفض إطلاق سراح مؤسس ويكيليكس بكفالة من قبل محكمة لندن

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:36 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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رفضت محكمة في لندن إطلاق سراح مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، الذي يحارب التسليم من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، بكفالة، اليوم الأربعاء، بعد أن قال محاموه، إنه يجب الإفراج عنه لأنه كان معرضًا بشدة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال محاميه، إدوارد فيتزجيرالد، لمحكمة وستمنستر، إن "أسانج" عانى من أربعة إصابات في الجهاز التنفسي خلال السنوات التي قضاها يعيش في السفارة الإكوادورية في لندن.

وأضاف "فيتزجيرالد"، أيضًا، أن "أسانج" يعاني من مشاكل في القلب مما يعرضه لخطر متزايد، مشيرًا إلى أن: "التركيز ليس على الهروب بل على البقاء".

وأوضح، أنه لا يوجد خطر كبير من هروب "أسانج"، وأنه إذا أُصيب بفيروس كورونا في السجن، "فقد يكون الخطر قاتلاً".

لكن القاضية فانيسا باريتسر، رفضت الحجج، مشيرة إلى أن "أسانج" نفسه كان مسجلاً قائلًا، إنه يفضل الانتحار بدلاً من مواجهة التسليم إلى الولايات المتحدة.

وقالت: "كما هي الأمور اليوم، فإن هذا الوباء العالمي لا يوفر بحد ذاته أسبابًا لإطلاق سراح أسانج".

وأضافت، أن سلوك "أسانج" السابق أظهر إلى أي مدى كان على استعداد للهروب لتجنب إجراءات التسليم، وكانت هناك أسباب قوية للاعتقاد بأنه إذا أطلق سراحه، فإنه سيهرب مرة أخرى.

ويبلغ " أسانج" من العمر 48 عامًا، وهو موجود في سجن بلمارش في لندن، مطلوب من قبل الولايات المتحدة في 18 تهمة جنائية بالتآمر لاختراق أجهزة الكمبيوتر الحكومية وانتهاك قانون التجسس. ويقال، إنه يمكن أن يقضي عقودًا في السجن إذا أدين.

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