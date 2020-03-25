خاص| لهذا السبب وفاء عامر توجه الشكر لـ"الصين"

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة إلى الشعب المصري، وهى الالتزام بمنازلهم، لحين تحسن الوضع، حتى لا ينتشر مرض الكورونا بشكل كبير في مصر.



ووجهت "عامر" من خلال " الفجر الفني " رسالة شكر لكل الجنود المجهولة التى وقفت بجانب الشعب المصري، وهم الأطباء، ضباط الشرطة، والجيش، والعساكر، كما وجهت شكر خاص لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ولوزيرة الصحة.



ووجهت "وفاء" شكر كبير لدولة الصين معبرة عن ذلك قائلة "أوجه الشكر لدولة الصين التى يراها الجميع أنها خرج منها المرض، ولكن هى أول من أعلنت بكل أمانة شديدة وصدق عن ماحدث للكرة الأرضية من مصيبة، ولن نتحدى الله ولكن نتمني منه أن يرفع عنا البلاء".



على سياق آخر أعمال وفاء عامر حكاية "بنات موسي" ضمن مسلسل "إلا أنا"، وهى من بطولتها ويشارك معها فى البطولة كلا من "صبرى فواز، كمال أبورية، محمد عز، نادية رشاد، ياسر على ماهر، صفاء جلال، ديانا هاشم، هاجر عفيفي، شاهيستا سعد، مجدي السباعي، مصطفى عبد السلام، محمد العمروسى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز .



مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، وهو تعاون انتاجى بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".