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"النقل" تُعلن مواعيد تشغيل قطارات سكك حديد مصر (التفاصيل الكاملة)

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:44 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، تعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء اليوم الأربعاء الموافق  25-3- 2020.

وقامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتكثيف وتعديل جداول التشغيل لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء، بما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح بها.

وأكدت وزارة النقل عدم تأثر القطارات التي كان من المقرر قيامها أو وصولها (خلال الفترة من الساعة 6 صباحًا حتى 7 مساء)، أما فيما يخص القطارات التي كان من المقرر قيامها أو وصولها  داخل الفترة من (الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا ) فقد  تم تعديل تشغيل بعضها  ليتم تشغيلها نهارا وفي التوقيتات المسموح بها (خلال الفترة من الساعة 6 صباحًا حتى 7 مساء)، مع إلغاء الرحلات الفرعية التي كان من المقرر قيامها أو وصولها بعد الساعة 7 مساء.

وتم مراعاة تشغيل قطارات السكك الحديدية بجميع الخطوط بحيث يكون آخر موعد وصول للقطارات بجميع خطوط الشبكة في المحطات الإنتهائية الساعة 6.30 مساء ابتداءً من اليوم وعلى أن يبدأ التشغيل اليومي اعتبارا من الخميس 26- 3 -2020 ابتداء من الساعة السادسة صباحًا بجميع خطوط الشبكة.

هذا وقد أصدر مجلس الوزراء، أمس عدة قرارات، مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت على النحو التالي.

1-حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الـ7 مساءاًَ حتى الساعة 6 صباحًا لمدة اسبوعين

إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام  والخاص من الـ7 مساءاًَ حتى الساعة 6 صباحًا لمدة اسبوعين

2- ستغلق ابتداء من الساعة 5 مساءًا  حتى 6 صباحا كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية والمولات  مع الغلق الكامل يومي الجمعة  والسبت.

القرار لا يسري على المخابز والصيدليات

3- تعلق جميع المقاهي والكافيهات والكفتريات والملاهي والنوادي الليلية واى ما يمثلها تقدم أنشطة ترفيهية غلق كامل طوال المدة

4- ستغلق امام الجمهور جميع المطاعم وما يقدم الماكولات وان يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات للمنازل فقط "دليفري"

5- تعلق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقاري - المرور - سيتم تعليق كافة الخدمات طول هذه المدة يستثني منه الصحة لقيد الموليد والوفيات

6 غلق كل النوادي الرياضيه ومراكز الشباب والصالات الرياضية

7 تعليق الدراسة لمدة 15 يوم اخرى في المدارس والجامعات

8 يستمر العمل الخاص بمجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين بالمصالح الحكومية 15 يوم إضافية  بعد إنتهاء مدة القرار الماضي

9- يستثنى من القرار المستشفيات والعاملين بالمستشفيات

10- سيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات

غرامات تبدأ من 4 الاف جنيه وتنتهي بالحبس  وتنادي  الحكومة المواطنين بالالتزامات بالقرارات

11 - الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والاجراءات لانه يضر اسرته ومصر باكملها
"النقل" تُعلن مواعيد تشغيل قطارات سكك حديد مصر (التفاصيل الكاملة)
"النقل" تُعلن مواعيد تشغيل قطارات سكك حديد مصر (التفاصيل الكاملة)
"النقل" تُعلن مواعيد تشغيل قطارات سكك حديد مصر (التفاصيل الكاملة)
"النقل" تُعلن مواعيد تشغيل قطارات سكك حديد مصر (التفاصيل الكاملة)
"النقل" تُعلن مواعيد تشغيل قطارات سكك حديد مصر (التفاصيل الكاملة)
"النقل" تُعلن مواعيد تشغيل قطارات سكك حديد مصر (التفاصيل الكاملة)
"النقل" تُعلن مواعيد تشغيل قطارات سكك حديد مصر (التفاصيل الكاملة)
"النقل" تُعلن مواعيد تشغيل قطارات سكك حديد مصر (التفاصيل الكاملة)
"النقل" تُعلن مواعيد تشغيل قطارات سكك حديد مصر (التفاصيل الكاملة)
"النقل" تُعلن مواعيد تشغيل قطارات سكك حديد مصر (التفاصيل الكاملة)
"النقل" تُعلن مواعيد تشغيل قطارات سكك حديد مصر (التفاصيل الكاملة)
"النقل" تُعلن مواعيد تشغيل قطارات سكك حديد مصر (التفاصيل الكاملة)
"النقل" تُعلن مواعيد تشغيل قطارات سكك حديد مصر (التفاصيل الكاملة)
"النقل" تُعلن مواعيد تشغيل قطارات سكك حديد مصر (التفاصيل الكاملة)
"النقل" تُعلن مواعيد تشغيل قطارات سكك حديد مصر (التفاصيل الكاملة)
"النقل" تُعلن مواعيد تشغيل قطارات سكك حديد مصر (التفاصيل الكاملة)
"النقل" تُعلن مواعيد تشغيل قطارات سكك حديد مصر (التفاصيل الكاملة)
"النقل" تُعلن مواعيد تشغيل قطارات سكك حديد مصر (التفاصيل الكاملة)

الكلمات المفتاحية

قرار مجلس الوزراء فيروس كورونا سكك حديد مصر حظر حركة المواطنين تخفيض العاملين النقل المصالح الحكوميه 15

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