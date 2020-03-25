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لمحاربة كورونا.. روجر فيدرر يتبرع بمليون دولار

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:39 م
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روجر فيدرر
روجر فيدرر
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تبرع السويسري روجيه فيدرر أسطورة الكرة الصفراء وزوجته ميركا بمبلغ مليون فرنك سويسري (مليون دولار أميركي) للأسر الفقيرة في بلاده التي تعاني من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال فيدرر (38 عاماً) حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولات الغراند سلام (20)، "إنه وقت عصيب بالنسبة لنا جميعا ولا ينبغي أن نترك أحداً بمفرده. قررنا ميركا وأنا التبرع بمليون فرنك سويسري للأسر الأكثر حرماناً في سويسرا"، وذلك في رسالة نشرها باللغات الفرنسية والإنكليزية والألمانية عبر حسابه على تطبيق انستغرام.

وسجلت في سويسرا حتى الأربعاء أكثر من عشرة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى وفاة نحو 150 شخصاً.

وأضاف فيدرر "مساهمتنا ليست سوى البداية. نأمل أن ينضم إلينا آخرون في مساعدة المزيد من الأسر المحتاجة. معاً، يمكننا التغلب على هذه الأزمة! حافظوا على صحتكم!".

ولم يحدد المصنف الأول عالمياً سابقاً والرابع حالياً، والذي يعد من أعلى الرياضيين أجراً في العالم، حيث قدرت مجلة "فوربس" الأميركية إيراداته بنحو 93,4 مليون دولار في عام 2019، الشكل الذي ستتخذه هذه الهبة.

وشددت الحكومة السويسرية منذ الجمعة إجراءاتها للحد من تفشي الوباء، وحظرت التجمعات التي تضم أكثر من خمسة اشخاص، بينما يواجه أي شخص يقف على مسافة تقل عن مترين من الآخرين، خطر الغرامة.

وكانت الحكومة قد أمرت بإغلاق المدارس وجميع أماكن الترفيه، بما في ذلك المطاعم والحانات والمحلات التجارية غير الغذائية.

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