Advertisements
Advertisements
Advertisements

باريس سان جيرمان يزاحم توتنهام على ضم نجم تشيلسي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:36 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

بات البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي على أعتاب الرحيل  في الصيف بعد انتهاء عقده وعدم التوصل لاتفاق مع الفريق اللندني على التمديد.

 

ويرغب باريس سان جيرمان في خطف توقيع اللاعب إلا أنه يواجه خطرًا متمثلًا في توتنهام بقيادة المدير الفني مورينيو الذي سبق ودرب اللاعب ويقدر على إقناعه باختيار فريقه.


ويعد ويليان هدفا للعديد من عمالقة أوروبا في الصيف المقبل، في مقدمتهم برشلونة الإسباني.


وينتهي عقد اللاعب في الصيف المقبل، ويحق له الانضمام لأي ناد مجانا.

أخبار تهمك

٣ صفقات نارية على طاولة الأهلي في الصيف.. من بينهم أخطبوط الزمالك السابق

منذ 38 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

مطالب تعجيزية في الأهلي لرحيل مهاجمه

منذ حوالي 6 ساعات

لن تصدق بعد كارثة "كورونا"و"هانتا".. رجل صيني يأكل فأر وهو على قيد الحياة (فيديو)

منذ ساعتين و 8 دقيقة

وزيرة الصحة تعرب عن قلقها من سرعة وصول المصابين بكورونا إلى ألف حالة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 23 ساعة

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ 17 دقيقة

6 ملايين دولار سعر رحيل نجم الأهلي في الصيف

منذ أقل من ساعتين

ميسي لا يريد أن يراه في برشلونة.. بارتوميو يستعد لبيع المنبوذ

منذ ساعة و 10 دقيقة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يخطط لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

٣ صفقات نارية على طاولة الأهلي في الصيف.. من بينهم أخطبوط الزمالك السابق

05:30 م

وزيرة الصحة تعرب عن قلقها من سرعة وصول المصابين بكورونا إلى ألف حالة

03:26 م

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

03:10 م

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

05:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status