باريس سان جيرمان يزاحم توتنهام على ضم نجم تشيلسي

بات البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي على أعتاب الرحيل في الصيف بعد انتهاء عقده وعدم التوصل لاتفاق مع الفريق اللندني على التمديد.

ويرغب باريس سان جيرمان في خطف توقيع اللاعب إلا أنه يواجه خطرًا متمثلًا في توتنهام بقيادة المدير الفني مورينيو الذي سبق ودرب اللاعب ويقدر على إقناعه باختيار فريقه.





ويعد ويليان هدفا للعديد من عمالقة أوروبا في الصيف المقبل، في مقدمتهم برشلونة الإسباني.





وينتهي عقد اللاعب في الصيف المقبل، ويحق له الانضمام لأي ناد مجانا.