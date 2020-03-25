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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 25-3-2020
الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:00 م
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الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 25-3-2020 .
أعلنت شركة بتروجاس التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عن ضرورة مراعاة تشغيل مصانع التعبئة والمعالجة بالشركة للعمل بنظام ورديتين عمل في اليوم وذلك حتى لا يتعارض نظام العمل في مصانع التعبئة والمعالجة مع توقيتات الحظر المعمول به على مستوى الدولة وتوفير أسطوانة ذات جودة عالية للمواطنين في بقاع مصر.
قال جهاز حماية المستهلك إنه فى ضوء ورود العديد من الشكاوى للسادة المواطنين المتضررين من عدم التزام دور المناسبات برد قيمة الحجز للمستهلكين ، وكذا رفض بعض الموردين والتجار رد ما دفعه المستهلك نظير حجز أو إيجار فساتين الزفاف أو السهرة ، رغم تعليق الدولة لجميع الفاعليات.
قررت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استصدار شهادة عدم الالتباس الكترونياً في 4 خطوات فقط عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالهيئة، وذلك تيسيرا علي المستثمرين كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، بحيث يمكن للمستثمر الحصول على الشهادة من مكتبه أو من منزله.
قررت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" تعليق تقديم خدمات مكتب حماية الملكية الفكرية لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم، لمنع الازدحام والتعامل مع الجمهور من المترددين على المكتب.
أعلن البنك الأهلي المصري أن حصيلة شهادة الإدخار بفائدة 15% لأجل عام وصلت لنحو 10.2 مليارات جنيه خلال أول 3 أيام تداول، الأحد والاثنين والثلاثاء.
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء ، ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات وذلك بدعم من مشتريات المصريين والعرب ، وبالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية بفرض حظر التجوال بداية من اليوم وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا ، ليظل الاداء الايجابى مقارنة بباقى الاسواق مسيطرا على السوق المصرى.
قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إجمالي حصيلة البنك من بيع شهاداة الإدخار ذات عائد ثابت 15% سنويًا وهو أعلى عائد على مستوى القطاع المصرفي ارتفعت إلى 5.90 مليار جنيه.
عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع الإدارة الجديدة ورؤساء القطاعات بشركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
طالب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية بتأجيل تقديم الإقرارات الضريبية لقطاع مواد البناء حتى 30 مايو وليس 16 أبريل المقبل، مضيفًا أنه سيتم رفع هذه المطالب إلى المهندس إبراهيم العربى ووزير المالية.
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن تشكيل مجموعة عمل بوحدة التمويل متناهى الصغر بالهيئة، لمتابعة واحتواء الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد على نشاط التمويل متناهى الصغر، مكونة من 11 موظفاً من العاملين بالوحدة -سواء المتواجدين بمقر الهيئة أو المرخص لهم بالعمل من خارج المقر- لتغطية عدد 56 جهة من أكبر الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر وتمثل محافظها 98% من السوق، بحيث يتابع كل فرد بمجموعة العمل 5 جهات.
شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-3-2020، ارتفاعا ملحوظا بقيمة وصلت إلى 10 جنيهات.
قالت وزارة الصناعة والتجارة، إنه تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، يعلن صندوق تنمية الصادرات استمرار استلام ملفات الشركات المصدرة يومياً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً، وذلك بمقر الصندوق بصالة الاستثمار بأرض المعارض بمدينة نصر.
قال محمد معيط وزير المالية أن الوزارة جاهزة لتلبية أى تعزيزات مالية بشكل فورى للقطاع الصحى من المائة مليار جنيه التى تم تخصيصها بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لتمويل خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات هذا الفيروس؛ حفاظًا على أمن وصحة المواطنين.
أكد محمد معيط وزير المالية، أنه بصدور التكليف الرئاسى من القيادة السياسية بسرعة توفير المبالغ المطلوبة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، فقد تم منذ بداية شهر مارس الحالى وحتى الآن، تعزيز وإتاحة مبالغ نقدية عاجلة تبلغ قيمتها الإجمالية ٣,٨ مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد.
قال وزير المالية محمد معيط أنه فى إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، فقد تمت إتاحة مبلغ٧٠ مليون جنيه لوزارة التضامن؛ لصرف التعويضات اللازمة للأهالى المضارين من موجة الطقس السيئة الأخيرة الذين تهدمت منازلهم؛ بما يخفف الأعباء عن كاهلهم، لافتًا إلى أنه تمت إتاحة ٢٥ مليون جنيه لوزارة التضامن أيضًا لصرف تعويضات وإعانات لأهالي سيناء.
في إطار توجيهات عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو استمرارية العمل في تقديم خدمات الاتصالات للمواطنين مع الالتزام بتنفيذ خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليماته نحو توحيد مواعيد عمل منافذ بيع الشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات بمصر للتعامل مع الجمهور في كافة أنحاء الوطن خلال الفترة من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الرابعة والنصف عصرا.
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدن (السادات – أكتوبر الجديدة – بدر).
أعلنت اليوم شركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط والرائدة في حلول التكنولوجيا المالية، أنها بادرت بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على سائقي أوبر المشتركين في اتفاقية التمويل الموقعة بين الشركتين لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد أو (COVID-19) على السائقين، وما صاحب ذلك من تباطؤ في عدد الرحلات نظرًا للوضح الحالي. جدير بالذكر أن اتفاقية التعاون التي يدعمها الصندوق السعودي للتنمية تتيح لسائقي أوبر طلب التمويل لشراء السيارات الجديدة بالتقسيط بسعر عائد منخفض يبلغ 5٪.
في ظل ما يعيشه العالم من أزمة كبيرة تبث الرعب في قلوب الكثيرين وتتطلب مزيد من التكاتف والجهود المتواصلة للخروج منها بسلام، يحل على الأمة الإسلامية شهر رمضان المعظم مع منتصف شهر أبريل المقبل، حيث تم إعلان اليوم كغرة شهر شعبان.
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مرحلة جديدة من عقد مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي وبنزين بالتعاون مع شركة كارجاس وذلك بتمويل من جهاز تنمية المشروعات قدره 10ملايين جنيه بغرض تحويل عدد 2000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن مَدّ مبادرة الهيئة لعملاء شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، لتشمل حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم مهلة ستة أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم اعتبارا من بداية الشهر الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم مع عدم ترتيب أى غرامات تأخير أو فوائد أو أى عباء مالية أخرى أثر ذلك، ويأتي ذلك من منطلق التيسير على عملاء شركات التأمين تماشيا مع مبادرات الدولة المصرية في احتواء التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة واحتواء آثار فيروس كورونا.
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية استغلال كافة إمكانيات وقدرات وخبرات شركات البترول الوطنية الرائدة والمتخصصة فى مجالات تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية الكبرى وتقديم الدعم الكامل لها من أجل التوسع فى حجم أعمالها داخل وخارج مصر.
واصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى شركة السكر التابعة لها فى إنتاج كميات كبيرة من الكحول لاستخدامه كمطهر بنسبة تركيز 70% كحول مع بعض الألوان والروائح، وطرحه فى فروع الشركات التابعة مثل منتجات شركة السكر مثل منتج "555" ومنتج لافندر، وسيجرى طرحها فى عبوات 250 ملى بسعر 36 جنبهًا للعبوة، وأيضًا توفير عبوات 125 ملى.