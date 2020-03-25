نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 25-3-2020

طالب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية بتأجيل تقديم الإقرارات الضريبية لقطاع مواد البناء حتى 30 مايو وليس 16 أبريل المقبل، مضيفًا أنه سيتم رفع هذه المطالب إلى المهندس إبراهيم العربى ووزير المالية.

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن تشكيل مجموعة عمل بوحدة التمويل متناهى الصغر بالهيئة، لمتابعة واحتواء الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد على نشاط التمويل متناهى الصغر، مكونة من 11 موظفاً من العاملين بالوحدة -سواء المتواجدين بمقر الهيئة أو المرخص لهم بالعمل من خارج المقر- لتغطية عدد 56 جهة من أكبر الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر وتمثل محافظها 98% من السوق، بحيث يتابع كل فرد بمجموعة العمل 5 جهات.













شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-3-2020، ارتفاعا ملحوظا بقيمة وصلت إلى 10 جنيهات.









قالت وزارة الصناعة والتجارة، إنه تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، يعلن صندوق تنمية الصادرات استمرار استلام ملفات الشركات المصدرة يومياً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً، وذلك بمقر الصندوق بصالة الاستثمار بأرض المعارض بمدينة نصر.



