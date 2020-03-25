كورونا يتسبب في إغلاق مطار "لندن سيتي" حتى نهاية إبريل

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الأربعاء، بأنه تم إغلاق مطار "لندن سيتي" أمام الرحلات الخاصة والتجارية حتى نهاية شهر إبريل القادم؛ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

شهدت المملكة المتحدة البريطانية، أكبر ارتفاع يومى لها فى وفيات المصابين بفيروس كورونا، حيث توفى 87 حالة من ضمنهم 21 فى المستشفى نفسه.





وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية: إنه "يمثل هذا الارتفاع زيادة بنسبة 26% تقريبًا خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالى عدد الوفيات فى المملكة المتحدة من 335 إلى 422 شخصًا".





وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون، قد أعلن في وقت سابق، الإغلاق التام للبلاد، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وسجلت بريطانيا 8 آلاف و164 إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما توفي 423 شخصًا منذ بدء تفشي المرض في المملكة المتحدة.



