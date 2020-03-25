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طرح الإعلان التشويقي لـ"سنين وعدت" ثاني حكايات مسلسل "إلا أنا"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:02 م
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سنين وعدت
سنين وعدت
مصطفى فكيه
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طرح أمس الإعلان التشويقي لثاني حكايات مسلسل "إلا أنا" التي تحمل اسم " سنين وعدت"، ومن دراما تورج عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وهيدراما مستوحاة عن قصص وشخصيات من حياتنا فكرة وقصة الكاتب يسرى الفخراني وإخراج أحمد شفيق وبطولة أروى جودة وأحمد صفوت وكارولين خليل وطارق عبد العزير.

من ناحية أخرى يعرض الأن الحكاية الأولي بعنوان "بنات موسي" والتي أثارت الجدل من قبل الجماهير وحققت نسب مشاهدة عالية.

في سياق أخر انتهي المخرج محمد أسامة من تصوير أولى حكايات مسلسل " إلا أنا " التي اختار لها عنوان "بنات موسى" وبدأ عرضها السبت قبل الماضي، والحكاية بطولة وفاء عامر، وصبري فواز، وكمال أبوريه، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسي وتأليف أمين جمال ومحمد محرز، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج محمد أسامه.

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخراني، وهو تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

وتتضمن قائمة المخرجين المشاركين في اخراج قصص العمل كلًا من أحمد شفيق، تامر عشري، محمود كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش، أما قائمة المؤلفين تضم عبير سليمان، أمين جمال، ريم القماش، محمد الدباح، محمد محرز، عمر عبد الحليم.

وأعلن صناع المسلسل الأسماء النهائية لحكايات العمل الـ 6 وهم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع"، و" ضي القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض ويتم العمل حاليًا على تصوير أول 3 حكايات من العمل بالتزامن مع انطلاق عرض الحكاية الأولى.

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