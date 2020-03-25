أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 25/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || أمريكا تعلن وفاة أول طفل أقل من 18 سنة بفيروس كورونا



أفادت صحيفة شيكاغو تريبيون الأمريكية، بأن السلطات الصحية في الولايات المتحدة، أعلنت وفاة أول طفل أقل من 18 سنة بفيروس كورونا.

ولمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنـــــــــــا

آخر الأخبار العاجلة في العالم || ألمانيا.. البرلمان يتبنى خطة مالية شاملة لمكافحة فيروس "كورونا"

وافق مجلس النواب الألماني، مساء اليوم الأربعاء، على على تبنى خطة شاملة بقيمة 1100 مليار يورو؛ لتمويل حزمة مساعدات لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ولمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنـــــــــــا

أخبار عالمية عاجلة اليوم || الأمم المتحدة تطلق خطة إنسانية لمكافحة "كورونا"