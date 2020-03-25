15.5 % تراجع بصادرات مصر من الأدوات الصحية والسيراميك





قال المجلس التصديري لمواد البناء، إن قيمة صادرات مصر من الأدوات الصحية والسيراميك خلال يناير وفبراير الماضيين تراجعت لتسجل نحو 42 مليون دولار في مقابل 49 مليون دولار خلال نفس الشهرين من العام الماضي بتراجع نسبته 15.5%.





وأشار تقرير أصدره المجلس التصديري لمواد البناء اليوم الأربعاء إلى استحواذ 9 دول على 72.4% من صادرات الأدوات الصحية والسيراميك بقيمة 30.424 مليون دولار, وانخفاض صادرات السيراميك والقرميد والأسقف والطوب من الخزف بنسبة 17% خلال أول شهرين من العام الحالي لتسجل نحو 21 مليون دولار مقابل 25 مليون دولار خلال نفس الشهرين من عام 2019. وأوضح التقرير أن 5 دول استحوذت على 71.6% من إجمالي صادرات مصر من السيراميك بقيمة 17.133 مليون دولار خلال يناير وفبراير الماضيين على رأسها ليبيا بقيمة 7.863 مليون دولار بتراجع قدره 8%, عن قيمتها خلال نفس الشهرين من 2019 البالغة 8.53 مليون دولار.





وأظهر التقرير انخفاض قيمة صادرات السيراميك للمملكة العربية السعودية لتبلغ 1.417 دولار خلال يناير وفبراير الماضيين في مقابل 1.541 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2019 بتراجع قدره 8%, بينما استقرت للسودان عند 1.49 مليون دولار. كما انخفضت صادرات مصر من الأدوات الصحية بنسبة 15% خلال أول شهرين من العام لتسجل نحو 21 مليون دولار مقابل 24 مليون دولار خلال نفس الشهرين من عام 2019.





واستحوذت 5 دول على 63.3% من إجمالي صادرات الأدوات الصحية بقيمة 13.291 مليون دولار خلال يناير وفبراير الماضيين .





وأعلن المجلس التصديري لمواد البناء عن تراجع صادرات "الحديد الصب والصلب" خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنحو 17% لتبلغ ما قيمته 107 ملايين دولار مقابل 129 مليون دولار،موضحا أن صادرات القطاع خلال فبراير الماضي انخفضت لتبلغ 67 مليون دولار مقابل 75 مليون دولار خلال فبراير 2019.



