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اتفاق بومبيو وولي العهد السعودي على ضرورة العمل سوياً لمواجهة كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:04 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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ناقش وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أزمة تفشي فيروس كورونا، واتفقا على ضرورة أن تعمل كل الدول سوياً لاحتواء الوباء.

وقال بومبيو، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "تحدثت إلى الأمير محمد بن سلمان عن تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة".

وأضاف: "ممتنون للشراكة السعودية في مواجهة التهديدات التي يمثلها النظام الإيراني".

يشار إلى أن قمة افتراضية لقادة مجموعة الـ20 برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تعقد في السعودية الخميس لمناقشة جهود مكافحة كورونا.

كما ستبحث القمة سبل المضي قدماً في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة ما لا يقل عن 19246 شخصاً في العالم منذ ظهوره للمرة الأولى في ديسمبر، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأربعاء حتى الساعة 11.00 بتوقيت جرينتش، وتم تشخيص أكثر من 427940 إصابة في 181 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.


وأشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بدعوة المملكة العربية السعودية بعقد قمة استثنائية افتراضية لمجموعة دول العشرين غدًا الخميس لمواجهة انتشار "فيروس" كورونا المُستجد، استشعارًا من المملكة بأهمية توحيد الجهود الدولية المبذولة لمكافحة هذا الفيروس الذي يجتاح العالم، وتخفيف آثاره الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الدول والشعوب، وانطلاقًا من حرصها وعنايتها بأمن وسلامة واستقرار دول وشعوب العالم.

وثمّن "السُّلمي" في بيان له اليوم الإجراءات الوقائية الاستباقية الصارمة التي اتخذتها المملكة بشكل تصاعدي وتطبيقها أعلى المعايير الاحترازية بشكل فوري ومبكر لمنع انتشار فيروس "كورونا" التي تمثلت في إجراء الكشف الطبي على كل مُسافر قادم للمملكة وإيقاف العُمرة والسياحة وجميع رحلات الطيران الدولي، وتعطيل الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات، وتعليق العمل في جميع الدوائر الحكومية باستثناء قطاعات محدودة، ووقف جميع التجمعات والأنشطة والمسابقات الرياضية.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أنه من ضمن الإجراءات التي تسهم بشكل فعّال في الحد من انتشار فيروس "كورونا" داخل المملكة، استضافة جميع المسافرين القادمين للمملكة من الدول التي انتشر فيها الفيروس إلى مراكز الحجر الصحي وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة في جميع مساجد وجوامع المملكة، وتعليق جميع رحلات الطيران الداخلي ووسائل النقل العام (الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات)، وفرض حظر التجول الجزئي في جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكة يوم 23 مارس الجاري لمدة 21 يومًا.


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