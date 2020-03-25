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القنبلة البيولوجية - الكشف عن سر ارتفاع أعداد ضحايا كورونا في إيطاليا.. مباراة كرة قدم هي السبب

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:16 م
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بوابة الفجر
وكالات
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مازالت أعداد الضحايا بسبب فيروس في إيطاليا وإسبانيا تزدادبشكل مخيف ومستمر، لتتخطي الدولتان الصين في عدد المتوفين بسبب الوباء القاتل.

وقال جيورجيو جوري عمدة مدينة بيرجامو في إيطاليا أن مباراة أتالانتا وفالنسيا في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا كانت أشبه بـ"القنبلة البيولوجية".

وأضاف عمدة معقل نادي أتالانتا في تصريحات نقلتها ماركا الإسبانية: "في وقتها لم نعرف ماذا يحدث. أول مريض تم تسجيله في إيطاليا كان يوم 23 فبراير/شباط، وإذا كان الفيروس ينتقل في وقت المباراة يوم 19 فمن الممكن أن يكون قد أصيب 40000 شخص في هذه الليلة فقط. الكثيرون شاهدوا المباراة معا".

وفاز أتالانتا بنتيجة 4-1، في مباراة شهدت حضورا جماهيريا غفيرا عكس معظم مباريات ذلك الدور.


وأشار تقرير لإذاعة "كادينا سير"، أن تلك المباراة كانت السبب في المأساة التي يعيشها سكان إقليم لومباردي في شمال إيطاليا.

يذكر أن نادي فالنسيا –الطرف الثاني للمباراة- أعلن عن إصابة 35% من العاملين في النادي بالفيروس.

وسجلت إيطاليا حتى يوم أمس الثلاثاء، أكثر من 69 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوفي أكثر من 6800 حالة في جميع أنحاء البلاد.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 420 ألف إصابة، ونحو 19 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 100 ألف.

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