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ألمانيا.. البرلمان يتبنى خطة مالية شاملة لمكافحة فيروس "كورونا"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:57 م
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بوابة الفجر
الفجر
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وافق مجلس النواب الألماني، مساء اليوم الأربعاء، على على تبنى خطة شاملة بقيمة 1100 مليار يورو؛ لتمويل حزمة مساعدات لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

هذا وأظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للصحة العامة في ألمانيا، في وقت سابق من اليوم، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 31554 بينما بلغ عدد الوفيات 149.

وحذرت الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أنها قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا البرلمان ألمانيا

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