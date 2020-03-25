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بتروجاس: نعمل على توفير أسطونات البوتجاز خلال فترة حظر التجوال

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:08 م
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أنابيب البوتجاز
أنابيب البوتجاز
الفجر الاقتصادي
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أعلنت شركة بتروجاس التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عن ضرورة مراعاة تشغيل مصانع التعبئة والمعالجة  بالشركة للعمل بنظام ورديتين عمل في اليوم وذلك حتى لا يتعارض نظام العمل في مصانع التعبئة والمعالجة مع توقيتات الحظر المعمول به على مستوى الدولة وتوفير أسطوانة ذات جودة عالية للمواطنين في بقاع مصر.
 
وأضاف المهندس رأفت عبد الهادي رئيس شركة بتروجاس، أن العاملين بالشركة دائماً لا يبخلون ببذل أي جهد في سبيل توفير سلعة البوتاجاز في سهولة ويسر مع الحفاظ على اشتراطات الأمن والسلامة لهذه السلعة.
 
واتخذت شركة بتروجاس مجموعة من الإجراءات الاحترازية  لمنع انتشار فيرس كورونا المستجد ( كوفيد-19)، حيث قامت الشركة باتخاذ كافة الإحتياطات الطبية والتدابير الاحترازية واللازمة لحماية العاملين بالشركة مع الحرص على عدم تأثير ذلك على إنتاجية مصانع التعبئة وإنتاج أسطوانات البوتاجاز وتوفيرها بجميع محافظات الجمهورية بسهولة ويسر، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من سلعة البوتاجاز  وذلك في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وبناءاً على توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. 




أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، موضحًا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس. 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من القرارات الهامة للمواطنين

_ حظر حركة المواطنين علي كافة الطرق العامة من الساعه السابعه مساءا حتي السادسة صباحا

_ايقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال نفس الفترة
_غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءا من الخامسة مساءا الي السادسة صباح اليوم التالي والقرار لا يسري علي المخابز والصيداليات

_غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل انشطة الترفيه

_غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار علي توصيل الطلبات للمنازل

_تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الادارات التي تقدم خدمة للجمهور

_غلق كل النوادي الرياضية والشعبية علي كافة الجمهورية

_تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوم اخري

_يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الاعمال لمده 15 يوم اخري

_تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدءا ب 4 الاف جنيه وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات

الكلمات المفتاحية

منع انتشار كورونا غلق المطاعم حظر حركة المواطنين بتروجاس الإجراءات الاحترازية أسطونات الغاز

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