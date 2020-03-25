بعد إغلاق المدارس والجامعات.. جوجل تطلق موقع عربي للدراسة من المنزل

أطلقت شركة جوجل موقع رسمي عربي مؤقت يتضمن معلومات وأدوات لمساعدة المدرسين لمواصلة التعليم خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد إغلاق المدارس والجامعات في مختلف دزول العالم نتيجة تفشي وباء كورونا، ويعتبر الموقع حل بديل للعائلات والمدارس لمنع توقف العملية التعليمية





كما وفرت جوجل مجموعة متنوعة من الأدوات والدروس المفيدة بدءاً من تجهيز المنزل لإجراء مكالمات الفيديو وكيفية إجراء المكالمات المرئية مع الصف الدراسي وإعداد جلسة أسئلة وأجوبة وحتى استخدام خدمتها Classroom للبث المباشر للدروس.





أما في حال كان الاتصال لديك ضعيف أو لا تحتاج لمكالمات الفيديو، هناك مجموعة أخرى من الأدوات مثل التواصل مع الطلاب عبر Classroom وإنشاء مواقع الكترونية للطلاب عبر خدمة مواقع جوجل وحتى إعداد الاختبارات عبر Forms واستخدام المستندات.



