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السومة يتحدي كورونا بطريقته الخاصة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:12 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قام السوري عمر السومة، نجم منتخب سوريا واهلي قد السعودي، بإعداد صالة رياضية متكاملة في منزله، شمال محافظة جدة، حتى يتمكن من أداء تدريباته اليومية بصورة مثالية.

ويأتي قرار السومة، في ظل فترة تعليق النشاط الرياضي بالسعودية، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وتضم الصالة أجهزة لرفع معدل اللياقة وتقوية العضلات، وتدريبات أخرى.

وكان عدد من نجوم كرة القدم الأوروبية، قد نشروا صورا لامتلاكهم صالات تدريبية مماثلة، يستغلونها طوال فترة العزل الطبي، على غرار الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، والإسباني سيرجيو راموس، قائد ومدافع ريال مدريد.

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