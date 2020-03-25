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أزمة قوية تهدد صفقة الزمالك المنتظرة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:07 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يسعى مسئولو نادى الزمالك،  للتعاقد مع الجزائرى حسين بن عيادة، الظهير الأيمن، لفريق شباب قسيطنطينة الجزائرى.

 

ويصارع الزمالك عدد من الأندية على ضم اللاعب، حيث تلقى النجم الجزائري عرضًا فرنسيًا إلى جانب العروض التى تلقاها اللاعب من السعودية، بالإضافة إلى عرض الترجى التونسى.

 

وقرر اللاعب تأجيل أى حديث يخص مستقبله الكروى بسبب الوضع الصحى العالمى بسبب فيروس كورونا.

 

وجاء ترشيح الجزائرى حسين بن عيادة للزمالك، من خلال وكيله شادى الهادى، فى ظل تألقه مع ناديه، وكشف وكيله لمسؤولى النادى الأبيض إن اللاعب فى الوقت الحالى يمتلك عدة عروض من قبل نادى الترجى التونسى وعدد من الأندية السعودية.

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