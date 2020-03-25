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العثور على جثة مشوهة المعالم في قنا بعد نهشها من الحيوانات الضالة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:06 م
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ارشيفية
ارشيفية
بسام عبدالحميد
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عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، عصر اليوم الأربعاء، على جثة مجهولة الهوية، داخل جوال في ترعة الكلابية بمحافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بالعثور على جثة مجهولة الهوية، داخل ترعة الكلابية بين قريتي أبنود وكرم عمران.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الجثة غير واضحة المعالم، ومقطعة على أجزاء بساطور، وهناك أجزاء منها نهشتها الكلاب، ولم يتم التعرف عليها جثة لرجل أو أنثى.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها، وندب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.
فيما لقيت ربة منزل مصرعها، مساء الثلاثاء، وأصيب آخرين، في مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بمصرع ربة منزل، وإصابة اثنين آخرين، في مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة بقرية فاو غرب بدشنا.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد حاتم حفني، وكيل فرع البحث الجنائي، إلى مقر الواقعة، في محاولة للسيطرة على الاشتباكات، وضبط المتهمين.

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كما أصيب معلم، مساء اليوم الثلاثاء بطلقات نارية، في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية السليمات، التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بإصابة محمود أبو الوفا محمد، 40 عامًا، معلم، بطلقات نارية في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي " الخلابصة والفواطم"، بقرية السليمات التابعة لمركز أبوتشت.انتقلت قوة امنية برئاسة العميد قرشي عبدالمنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، في محاولة للسيطرة على الموقف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

بينما لقي طالبين مصرعهما، صباح الثلاثاء، في تصادم دراجة بخارية ومقطورة جرار زراعي بنجع حمادي.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بمصرع محمد احمد محمود احمد، 29 عاما، حاصل على ثانوية أزهرية، وعلي عمران أحمد توفيق، 17 عاما، طالب، ومقيمان بقرية الشاورية بنجع حمادي، في حادث دراجة بخارية كانا يستقلانها ومقطورة جرار زراعي، بالقرب من قرية الشاورية بنجع حمادي.

تم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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