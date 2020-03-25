بسبب كورونا.. إسبانيا توقع اتفاقية مع الصين لشراء معدات طبية





وقعت إسبانيا، مساء اليوم الأربعاء، على اتفاقية مع جمهورية الصين الشعبية لشراء معدات طبية بقيمة "450 مليون يورو"؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19" في البلاد، وفقُا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية "إفي".





وقالت وكالة الأنباء الإسبانية: إن الاتفاقية تتضمن شراء "550 مليون كمامة و950 جهاز تنفس و5.5 مليون جهاز اختبار سريع لفيروس كورونا و11 مليون قفاز".





وأعلنت سلطات الصحة بإسبانيا، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 47610 إصابات، بزيادة قدرها 7937 حالة مما كانت عليه يوم أمس الثلاثاء.





وبذلك تتجاوز إسبانيا عدد الوفيات الذي سجلتها الصين والبالغ 3281 حالة وفاة، وتصبح ثاني أكثر البلدان تسجيلًا للوفيات بالفيروس عقب إيطاليا التي سجلت 6820 حالة وفاة.





ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



