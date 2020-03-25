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رامي رضوان يداعب الجمهور :"هتحتاجوا المقاسات دي الفترة الجاية"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:59 م
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رامي رضوان
رامي رضوان
مي مرسي
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شارك الإعلامى رامي رضوان، صورة لملابس بأحجام كبيرة كا نوع من أنواع الفكاهة والمداعبة لجمهوره من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب "رضوان"، تعليقا على الصورة التي نشرها قائلا "مش عايز أخضكم بس في ظل الحظر..اللبس اللي في الدولاب هينفعنا بالكتير يومين كمان فقلت أفكركم ،افكر نفسي بالمقاسات اللي هنحتاجها الفترة اللي جاية".

وتفاعل الجمهور مع الصورة فقال أحدهم "المشروع دا هيحل محل الديتول الفترة اللي جاية" وقال آخر "لا يا أستاذ رامي لأ..الجميمات هتبقا شغالة على ودنها لما نطلع من الحظر" وذكر آخرهم "سيادتك ده مقاسي في الطبيعي".

ويقدم الإعلامي رامي رضوان برنامج من خلال قناة "dmc" وتزوج من الفنانة دنيا سمير غانم عام 2013 وأنجبت منه ابنته كايلا.

وكانت آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم مسلسل "بدل الحدوتة 3" والذي شاركها فيه عدد من الفنانين منهم سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف.

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