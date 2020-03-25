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الصحة السورية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بـ"كورونا"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:49 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة السورية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بحسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

ويذكر أن وزير الصحة السوري نزار يازجي، قد أعلن يوم الأحد الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، وتعود لشخص قادم من خارج البلاد، مشددًا على أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة المصابة"، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقررت الحكومة السورية، يوم أمس الثلاثاء، منع التجول الليلي في اليبلاد من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا اعتبارا من اليوم الأربعاء، وإغلاق المعابر كافة أمام حركة القادمين من لبنان، بمن فيهم مواطنيها، للحد من تفشي الفيروس.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا سوريا الصحة السورية

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