حكاية أغنية.. "هان الود" السبب في رجوع محمد عبدالوهاب وزوجته نهلة "تفاصيل"

حكاية أغنية اليوم عن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، هو رائد من رواد الجيل الذهبي الذي أمتعنا كثيرًا بأغانيه الطربية والمميزة والتي تعيش بيننا حتى اللحظة.



ولكل أغنية حكاية تولد من رحمها خاصة عندما يتعلق الأمر بالحب والارتباط، يلجأ المطربين والملحنين إلى التودد بكلمات الأغاني التي تعبر عن مشاعرهم.



واختارنا لكم بوابة "الفجر الفني" من أغنيات محمد عبد الوهاب، أغنية " هان الود " والتي كانت السبب في رجوعه إلى زوجته نهلة.



بعد قصة حب جمعت بين موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وزوجته نهلة القدسي، انفصلا وقرر رجوعه لها مرة ثانية ولكنها رفضت بشدة وأصرت على رأيها بعد إلحاح منه.



قررت نهلة القدسي، للسفر إلى الأردن وبعد انتشار الخبر خرجت جريدة "الوقائع المصرية" وكتبت مقالًا بعنوان "هان الود" عن رحيل "القدسي" وتأثر "عبد الوهاب" الشديد نتيجة ذلك.



انزعج "عبد الوهاب" بعد قرائته وذهب إلى الشاعر أحمد رامي، وقص عليه وضعه الحزين بعد فراق زوجته عنه وسفرها إلى الأردن.



وكتب صديقه "رامي" كلمات أغنية تٌعبر عن هذه المشاعر وأصبحت من أهم الأغاني وهي "هان الود" وقام محمد عبد الوهاب، بغنائها تعبيرًا عن حزنه من فراق زوجته.



انتشرت الأغانية في أرجاء الوطن العربي، وسمعتها زوجته وتأثرت بكلماتها كثيرًا وفهمت الرسالة الذي وجهها "عبد الوهاب" لها.



"انا بحبه وأراعي وده ان كان في قربه ولا في بعده" أكثر مقطع في الأغنية تأثرت به وتراجعت عن فكرة الرفض وقررت الرجوع له مباشرة’.



وهذا ما نجح فيه أحمد رامي، بقصيدته الذي كتبها في أغنية "هان الود" التي كان الهدف منها رجوه الحبيبة إلى الحبيب.



وإليكم كلمات أغنية "هان الود" من كلمات أحمد رامي، وألحان وغناء محمد عبد الوهاب.



قالولى هان الود عليه ونسيك وفات قلبك وحدانى



رديت وقلت بتشمتوا ليه هو افتكرنى عشان ينسانى



هو افتكرني عشان ينساني



انا بحبه واراعى وده ان كان فى قربه ولا فى بعده



وافضل امنى الروح برضاه ألقاه جفانى وزاد حرمانى وزاد حرمانى



هو اللى حالى كده وياه كان افتكرنى عشان ينسانى اه عشان ينسانى



ليه ليه ليه ليه ليه



بيلمونى وياه فى حبى ولا يلمونى على صبر قلبى



هو اللى شفت فى حبه الويل ولا رحمنى يوم ورعانى



وسهرت وحدى ونام الليل كان افتكرنى عشان ينسانى اه عشان ينسانى



خلونى احبه على هوايا واشوف فى حبه سعدى وشقايا



ده مهما طول شوقى اليه اه شوقى اليه ومهما زاد هجره وبكانى بكره



خلونى احبه على هوايا واشوف فى حبه سعدى وشقايا



خلونى احبه على هوايا واشوف فى حبه سعدى وشقايا



ده مهما طول شوقى اليه اه شوقى اليه ومهما زاد هجره وبكانى



بكره يعز الود عليه ويفتكرنى عشان ينسانى اه عشان ينسانى.