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محمد عبدالرحمن يعلق على ظهور فيروس جديد "أنا مستعد أروح أعملهم محشي بدل الأكل الغريب ده"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:28 م
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محمد عبدالرحمن
محمد عبدالرحمن
مصطفى فكيه
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علق الفنان محمد عبدالرحمن، على ظهور فيروس جديد في الصين خلاف فيروس كورونا الذي ينتج علن أكل الجرزان، من خلال نشر تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وغرد عبدالرحمن" قائلا:" يا رب الازمة تعدي علي خير يا رب وانا مستعد واللي حابب يشارك معايا يقول إني اروح الصين عشان اعلمهم المحشي والملوخية وصينية البطاطس وغيره بدل الاكل العجيب اللي بياكلوه ده والله بجد تعبتينا يا صين".

من ناحية أخرى يشارك " توتة" في مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحي الخوارق" المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني المقبل، بجانب الفنان محمد سلام في 15 حلقة فقط، ويخرجه إسلام خيرى، ويكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب.

وفى سياق آخر، ينتظر محمد عبد الرحمن استئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" بجانب صديقه على ربيع، والمقرر عرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة، من إخراج معتز التونى، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، حيث يتبقى 14 يوما على انتهاء التصوير، وهو أول فيلم يجمعهما في عمل واحد بعد مسرح مصر.
وتدور أحداث الفيلم حول على ربيع وتوتة اللذان يسرقان بنكًا، حيث يظهران بشكل مفاجئ للجمهور وبطريقة جديدة، مما يتضمن الفيلم جرعة من الضحك كبيرة تعيد الجمهور لمنطقة الضحك مرة أخرى، التي فقدها الجمهور خلال الفترة الماضية، بسبب كثرة أفلام الجريمة والأكشن التي اكتظت بها السينمات في الفترة الأخيرة.
ويعرض حاليا لـ محمد عبدالرحمن فيلم "لص بغداد" بجميع دور العرض، وتدور أحداثه في ايطار كوميدي أكشن وهو من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجي بمشاركة عدد من الفنانين منهم محمد إمام وأمينة خليل وياسمين رئيس.
محمد عبدالرحمن يعلق على ظهور فيروس جديد "أنا مستعد أروح أعملهم محشي بدل الأكل الغريب ده"
محمد عبدالرحمن يعلق على ظهور فيروس جديد "أنا مستعد أروح أعملهم محشي بدل الأكل الغريب ده"
محمد عبدالرحمن يعلق على ظهور فيروس جديد "أنا مستعد أروح أعملهم محشي بدل الأكل الغريب ده"
محمد عبدالرحمن يعلق على ظهور فيروس جديد "أنا مستعد أروح أعملهم محشي بدل الأكل الغريب ده"

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