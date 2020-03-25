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ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العراق
الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:37 م
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وكالات
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سجلت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الأربعاء، 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ ليرتفع عدد الحالات المثبتة إلى 346 والوفيات إلى 29 حالة.
ودعت "الصحة العراقية" كافة المواطنين والذين يشكون من أعراض الإنفلونزا إلى مراجعة اقرب مؤسسة صحية وبأسرع وقت لتجنب تفاقم حالاتهم؛ حيث إن اغلب حالات الوفيات كانت بسبب تأخر المريض في مراجعة الذهاب إلى المؤسسة الصحية مما سبب تفاقم حالته الصحية وصعوبة علاجه.
وأكدت الوزارة على تواصل الجهود الكبيرة من قبل الكوادر المختبرية بالوزارة، وفي كافة دوائر الصحة لفتح اكبر عدد ممكن من المختبرات لنتمكن من إجراء فحوصات بصورة سلسة ودقيقة؛ حيث تم العمل في مختبرات البصرة والنجف والكرخ وسنتمكن خلال أسبوع واحد من افتتاح ثلاثة عشر مختبر معتمد من قبل وزارة الصحة، وبذلك ستقوم كل محافظة بفحص الحالات المشكوك فيها بنفس المحافظة.
وأعلنت خلية الأزمة العراقية الخاصة بالوقاية من الفيروس، يوم الأحد الماضي، تمديد حظر التجوال والاستمرار بتعليق الرحلات الجوية من والى البلاد إلى يوم السبت المقبل.
ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.
ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.