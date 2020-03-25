على أنغام 'بكلمك مش بترد'.. هكذا أطلت ريهام أيمن على جمهورها برفقة زوجها

نشرت الفنانة ريهام أيمن فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "ريهام'' في هذا الفيديو برفقة زوجها الفنان شريف رمزي يتمازحون بخاصية فيديو ال"تيك توك" على أغنية "بكلمك مش بترد".



وكتبت "ريهام" على هذا الفيديو قائلة: "شريف شكله زهقان قوي بجد".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: عسلات والله، ربنا يحميكم والفراغ بيعمل أكتر من كدة.



وفي سياق أخر تزوجت "ريهام" من الفنان شريف رمزي عام 2015 وأنجبت طفلين.



و قدمت ''ريهام'' العديد من الأعمال الفنية منها المواطنX، صرخة نملة، العراف، قلب الأسد، حكايات بنات، خرم إبرة، حبيب الروح، محمود المصري، موجة حارة.

