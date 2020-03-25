هل أنت من الفئات المُستثناة من حظر التجول؟.. تعرف عليها
أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، منشورًا أوضح خلاله الفئات المُستثناة من قرار حظر التجول الذي يبدأ مساء اليوم الأربعاء، من الساعة السابعة مساءً، وحتى السادسة صباحًا، في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.
واستثنى مجلس الوزراء فقط 9 فئات في المجتمع، ممن لديهم ضرورة قصوى للعمل في أوقات متأخرة، حتى بعد ساعات من بدء حظر التجول، أو ممن يعملون في مجالات مُلحة وضرورية، مثل الصحة والأغذية والإعلام.
وإذا كنت من غير هذه الفئات، برجاء الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بحظر التجوال، والمكوث في المنزل أطول فترة ممكنة، إلا في الضرورة القصوى، وذلك حفاظًا على حياتك وحياة المواطنين، وتجنبًا لنقل العدوى.
تعرف على هذه الفئات
1- مجال الأغذية:
بدالي التموين
السوبر ماركت خارج
المولات
محال تقديم
الأطعمة خارج المولات
2- مجال الصحة:
المستشفيات
المستوصفات
المختبرات
مصانع ومعامل
الأجهزة الطبية
مكاتب الصحة
الصيدليات
3- مجال النقل:
خدمات الإمداد
والتموين لقطاعي الصحة والغذاء
تشغيل الموانئ
نقل البضائع
والطرود
التخليص الجمركي
المستودعات
والمخازن الجمركية
العاملين في
تطبيقات التوصيل للأنشطة المُستثناه
4- مجال الطاقة:
خدمات الطوارئ
لشركات الكهرباء
خدمة طوارئ شركات
الغاز
محطات الوقود
5- مجال الخدمات التأمينية:
الخدمات التأمينية
الصحية العاجلة
6- مجال الاتصالات:
مشغلي الإنترنت
وشبكات الاتصال
7- مجال المياه والري:
خدمات الطوارئ
لشركات المياه
محطات صرف ومعالجة
وتحلية المياه
8- مجال البنوك:
العاملين في
تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصرف الآلي
9- الصحفيين والإعلاميين