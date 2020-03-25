هل أنت من الفئات المُستثناة من حظر التجول؟.. تعرف عليها

أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، منشورًا أوضح خلاله الفئات المُستثناة من قرار حظر التجول الذي يبدأ مساء اليوم الأربعاء، من الساعة السابعة مساءً، وحتى السادسة صباحًا، في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.



واستثنى مجلس الوزراء فقط 9 فئات في المجتمع، ممن لديهم ضرورة قصوى للعمل في أوقات متأخرة، حتى بعد ساعات من بدء حظر التجول، أو ممن يعملون في مجالات مُلحة وضرورية، مثل الصحة والأغذية والإعلام.