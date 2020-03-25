حكيمي يكشف سر الموافقة على الرحيل من ريال مدريد

كشف الدولي المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد، والمعار حاليا لصفوف بوروسيا دورتموند، كواليس رحيله عن البرنابيو في 2018.

وقال حكيمي في تصريحات لبرنامج "التشيرينغيتو": "كان من الصعب مغادرة ريال مدريد، لكن إذا لم يكن لديك فرص، فمن الجيد أن يكون لديك دقائق".

وتابع: "أود مواصلة اللعب، فأنا شاب وإذا كان مستقبلي في ريال مدريد سأكون سعيدًا".

وأنهى: "لم أتلقى أي مكالمة من ريال مدريد منذ أن غادرت إلى دورتموند".