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حكيمي يكشف سر الموافقة على الرحيل من ريال مدريد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:39 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الدولي المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد، والمعار حاليا لصفوف بوروسيا دورتموند، كواليس رحيله عن البرنابيو في 2018.

 

وقال حكيمي في تصريحات لبرنامج "التشيرينغيتو": "كان من الصعب مغادرة ريال مدريد، لكن إذا لم يكن لديك فرص، فمن الجيد أن يكون لديك دقائق".

 

وتابع: "أود مواصلة اللعب، فأنا شاب وإذا كان مستقبلي في ريال مدريد سأكون سعيدًا".

 

وأنهى: "لم أتلقى أي مكالمة من ريال مدريد منذ أن غادرت إلى دورتموند".

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