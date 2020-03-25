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حكيمي يكشف سر الموافقة على الرحيل من ريال مدريد
الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:39 م
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الفجر الرياضي
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كشف الدولي
المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد، والمعار حاليا لصفوف بوروسيا
دورتموند، كواليس رحيله عن البرنابيو في 2018.
وقال حكيمي في
تصريحات لبرنامج "التشيرينغيتو": "كان من الصعب مغادرة ريال مدريد،
لكن إذا لم يكن لديك فرص، فمن الجيد أن يكون لديك دقائق".
وتابع: "أود
مواصلة اللعب، فأنا شاب وإذا كان مستقبلي في ريال مدريد سأكون سعيدًا".
وأنهى: "لم
أتلقى أي مكالمة من ريال مدريد منذ أن غادرت إلى دورتموند".