عرض سعودي وآخر إماراتي يهددان مسيرة نجم الشباك في الزمالك

رفض جهاز الكرة بنادى الزمالك فتح ملف رحيل المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقيه العديد من العروض الخارجية وفي مقدمتها عرض مغري من العين الإماراتي.