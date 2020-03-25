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فرمان من فايلر بإعادة نجم الأهلي المعار الى انبي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:29 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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رفض جهاز الكرة بنادى الأهلى، مد إعارة محمد شريف، صانع ألعاب الفريق المعار لصفوف إنبى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقرر عودة اللاعب الى صفوف الفريق بداية من الموسم القادم لحاجته الى جهوده.


وجاء رفض جهاز الكرة لفكرة تجديد إعارة اللاعب أو إعارته لفريق جديد، بسبب النقص الذي من المحتمل أن يواجه الفريق في هذا المركز بسبب صعوبة التعاقد مع رمضان صبحي وصعوبة الاعتماد على وليد سليمان بمفرده.

وظهخرت رغبة قوية من جانب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للقلعة الحمراء، بعودة محمد شريف، فى ظل حالة التألق التى عليها بالفترة الماضية".

ونالت الأرقام التى حققها شريف مع إنبى بالفترة الماضية إشادة فايلر، حيث شارك فى 13 لقاء وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفين.

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