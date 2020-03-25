البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع في مستهل التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة الأمريكية الارتفاع في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، بعد توصل البيت الأبيض ومجلس الشيوخ إلى اتفاق حول حزمة تحفيزات مالية ضخمة.





وجاء ارتفاع "داو جونز الصناعي" بقيادة صعود سهم شركة "بوينج" و"نايك" بنسبة 20 و7.4 بالمائة على التوالي، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.





وتوصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق بشأن حزمة التحفيزات المالية لاحتواء تأثيرات الكورونا قيمتها تريليوني دولاراً بعد فشل الاتفاق مرتيين متتاليتين.





وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي السابق "بن برنانكي" إن الاقتصاد الأمريكي سيشهد انتعاشًا سريعًا بعد الركود "الحاد جدًا"، بحسب لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.





ونفى كبير المستشارين التجاريين "بيتر نافارو" في البيت الأبيض صحة قرار تعليق التعريفات الجمركية على السلع المستوردة لمدة 90 يوماً لتخفيف تأثيرات الكورونا على الاقتصاد.





وكشفت بيانات اقتصادية ارتفاع طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بعكس توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.





وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 2.1 بالمائة ليصل إلى مستوى 21129.9 نقطة وهو ما يعادل 425.1 نقطة.





وكان المؤشر الصناعي سجل أكبر مكاسب يومية منذ عام 1933 بنهاية جلسة أمس.





وشهد "ستاندرد آند بورز" ارتفاعاً بنسبة 1 بالمائة إلى 2468.7 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.6 بالمائة إلى 746.7 نقطة.





وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبنع أدائ العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 101.42.







قفزت مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، ليربح مؤشر "داو جونز" الصناعي بأكثر من 2100 نقطة، مع آمال المستثمرين بشأن وصول المشرعين الأمريكيين إلى اتفاق بشأن التحفيزات المالية لإنقاذ الاقتصاد المتضرر من تفشي كورونا.



وعبر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ "تشاك شومر" ووزير الخزانة "ستيفن منوشين" عن آمالهم في إقرار حزمة تحفيزية بقيمة تريليوني دولار لدعم الاقتصاد.

وجاءت مكاسب "وول ستريت"، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، كما أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أنه حريص على عودة انتعاش الاقتصاد، على الرغم من مخاوف مسؤولي الصحة العامة.

وحصلت الأسواق اليوم على الدعم أيضاً من قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث قال بالأمس إنه سيشرع في برنامج شراء أصول غير محدود مع التأكيد على أن البرنامج سيتم تشغيله "بالمبالغ المطلوبة" لدعم الأداء السلس لدعم الاقتصاد.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، انكمش النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى على الإطلاق، كما تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة بأقل من التقديرات.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 11.4 بالمائة وهو ما يعادل 2112 نقطة، ليصل إلى 20704.9 نقطة، ليسجل أكبر صعود يومي من حيث النسبة المئوية منذ 1933.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو9.4 بالمائة إلى 2447.3 نقطة.

وزاد مؤشر "ناسداك" بنسبة 8.1 بالمائة ليصل إلى 7417 نقطة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 102.073.



