Advertisements
Advertisements
Advertisements

طرح "بأذينى" للنجم لؤى من ألبوم "على خيرة الله"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:24 م
Advertisements
لؤي
لؤي
Advertisements
طرح "بأذينى" للنجم لؤى من ألبوم "على خيرة الله"

طرحت شركة "مزيكا"، اليوم على اليوتيوب، للنجم لؤى أغنيته الجديدة "بأذينى" وهى إحدى اغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "على خيرة الله"، والذي المقرر أن تطرح أغنياته تباعا خلال الفترة القادمة.

وكان لؤي قد طرح مسبقا أغنيتين الأولى "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصرى وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، والثانية "ضقت صبرا" من كلمات محمد البدرى وألحان أحمد البرازيلى وتوزيع إلهامى دهيمة.

ويذكر أن لؤى قد انتهى من تسجيل أغنيات الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.. أغنية "بأذينى" من كلمات احمد معتز وألحان اسلام رفعت وتوزيع موسيقى الهامى دهيمة ويقول مطلعها:

"انا كل يوم بسمع كلام عنك مخلينى.. مش لاقى فرصه ارتاح واعيش او شىء ينسينى.. اخترت ليه حل الفراق وانا فاكره حايفيدنى.. موت نفسى مش يدوب طلعت بأذينى".

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ يوم

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ أقل من ساعتين

بعد نجاحه في الصين.. تعرف على تفاصيل أول لقاح مكتشف لعلاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة تصدر قرارا بشأن ألبان الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة

منذ ساعة و 26 دقيقة

لن تصدق بعد كارثة "كورونا"و"هانتا".. رجل صيني يأكل فأر وهو على قيد الحياة (فيديو)

منذ 35 دقيقة

الأهلي يخطط لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 18 ساعة

وزيرة الصحة تعرب عن قلقها من سرعة وصول المصابين بكورونا إلى ألف حالة

منذ ساعة و 9 دقيقة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 10 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

مطالب تعجيزية في الأهلي لرحيل مهاجمه

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تامر عاشور يطرح برومو كليبه الثالث من ألبومه الجديد

تامر عاشور يطرح أول أغاني ألبومه الجديد "أيام" عبر "يوتيوب"

طرح أغنية "أيام" من ألبوم تامر عاشور الجديد

بعد طرحها بيومين.."أيام" لتامر عاشور تتخطى المليون الأول (فيديو)

قبل ساعات من طرحه.. تعرف علي تفاصيل خطة تامر عاشور لإطلاق ألبوم "أيام"

بعد طرح ألبوم "أيام".. تامر عاشور يتصدر تريند"تويتر"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

وزيرة الصحة تعرب عن قلقها من سرعة وصول المصابين بكورونا إلى ألف حالة

03:26 م

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

03:10 م

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

10:12 ص

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

01:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status