طرح "بأذينى" للنجم لؤى من ألبوم "على خيرة الله"





طرحت شركة "مزيكا"، اليوم على اليوتيوب، للنجم لؤى أغنيته الجديدة "بأذينى" وهى إحدى اغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "على خيرة الله"، والذي المقرر أن تطرح أغنياته تباعا خلال الفترة القادمة.





وكان لؤي قد طرح مسبقا أغنيتين الأولى "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصرى وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، والثانية "ضقت صبرا" من كلمات محمد البدرى وألحان أحمد البرازيلى وتوزيع إلهامى دهيمة.





ويذكر أن لؤى قد انتهى من تسجيل أغنيات الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.. أغنية "بأذينى" من كلمات احمد معتز وألحان اسلام رفعت وتوزيع موسيقى الهامى دهيمة ويقول مطلعها:



