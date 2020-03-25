Advertisements
عرض فرنسي يهدد صفقة الزمالك المنتظرة
الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:24 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
تلقى الجزائرى حسين بن عيادة، الظهير الأيمن، لفريق شباب قسيطنطينة الجزائرى، العديد من العروض الإحترافية خلال الساعات القليلة الماضية.
وتلقى اللاعب الذي كان على وشك الانضمام للزمالك عرضًا فرنسيًا إلى جانب العروض التى تلقاها اللاعب من السعودية، بالإضافة إلى عرض الترجى التونسى.
وقرر اللاعب تأجيل أى حديث يخص مستقبله الكروى بسبب الوضع الصحى العالمى بسبب فيروس كورونا.
وجاء ترشيح الجزائرى حسين بن عيادة للزمالك، من خلال وكيله شادى الهادى، فى ظل تألقه مع ناديه، وكشف وكيله لمسؤولى النادى الأبيض إن اللاعب فى الوقت الحالى يمتلك عدة عروض من قبل نادى الترجى التونسى وعدد من الأندية السعودية.