عرض فرنسي يهدد صفقة الزمالك المنتظرة

تلقى الجزائرى حسين بن عيادة، الظهير الأيمن، لفريق شباب قسيطنطينة الجزائرى، العديد من العروض الإحترافية خلال الساعات القليلة الماضية.

تلقى الجزائرى حسين بن عيادة، الظهير الأيمن، لفريق شباب قسيطنطينة الجزائرى، العديد من العروض الإحترافية خلال الساعات القليلة الماضية.

وتلقى اللاعب الذي كان على وشك الانضمام للزمالك عرضًا فرنسيًا إلى جانب العروض التى تلقاها اللاعب من السعودية، بالإضافة إلى عرض الترجى التونسى.

وتلقى اللاعب الذي كان على وشك الانضمام للزمالك عرضًا فرنسيًا إلى جانب العروض التى تلقاها اللاعب من السعودية، بالإضافة إلى عرض الترجى التونسى.