بسبب "كورونا".. النصر السعودي يتدرب عبر "الواتس آب"

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.