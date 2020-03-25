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بسبب "كورونا".. النصر السعودي يتدرب عبر "الواتس آب"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:20 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي على متابعة وتوجيه لاعبيه بشكل مستمر خلال فترة تعليق الأنشطة الرياضية حاليا في المملكة.

وطالب فيتوريا لاعبيه بالحفاظ على لياقة لاعبيه خشية تأثر مستواهم البدني بعد استئناف فعاليات الدوري السعودي وكافة الأنشطة الرياضية.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسلطت صحيفة "أو جوجو" البرتغالية الضوء على ما يفعله فيتوريا حاليا مؤكدة أنه يراقب لاعبيه عن طريق إرسال برنامج تدريب فردي لكل من لاعبي الفريق ليؤديه في المنزل خلال هذه الفترة.

كما طلب منهم المدرب تسجيل جلسات التدريب بالفيديو، ثم إرسالها عبر تطبيق "واتساب" لمتابعتها.

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