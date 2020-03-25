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6 ملايين دولار سعر رحيل نجم الأهلي في الصيف

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:19 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يتسابق عدد من الأندية الخليجية على ضم النيجيري جونيور أجايي، مهاجم النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وعلى الرغم من تلقى اللاعب اتصالات شفهية من وكلاء لاعبين ومسئولين بالأندية الخليجية، الا أنه لم يتم تقديم عرض رسمي للأهلي حتى الآن.

 

وأكد مصدر بجهاز الكرة بالأهلي، أن إدارة الكرة بالنادي اشترطت الحصول على 6 ملايين دولار للموافقة على رحيل جونيور أجايي في الصيف.

 

وأشار المصدر، إلى أنه لاتوجد نية لبيع اللاعب، ولكن حال وصول عرض مناسب سيتم دراسة هذا الأمر.

 

وتابع المصدر، حتى الآن بكل وضوح لم يصلنا أي عرض رسمي بشأن جونيور أجايي، وهو من الركائز الأساسية للفريق.

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