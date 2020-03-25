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ساندي تغازل جمهورها بصورة جديدة على 'إنستجرام'

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:52 م
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ساندي
ساندي
روان هيثم
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نشرت الفنانة ساندي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "ساندي" في هذه الصورة مرتدية سويت شيرت من اللوني الأبيض مع البرتقالي، مع تصفيفها لشعرها بطريقة جذابة.

وكتبت "ساندي"، على هذه الصورة قائلة: "هو أنا بس اللي مش مهتمة النهاردة ولا ايه، ولا دي حالة عامة".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: لا دي حالة عامة فعلا، بحبك جدا وأنتي من أنضف الشخصيات اللي شفتها.

وفي سياق أخر قدمت ''ساندي" العديد من الأعمال الغنائية منها لسة صغيرة، كل ما أقرب، حلوة جدا، قد التحدي، أحسن من كتير، حب.

وشاركت "ساندي" في عدة أعمال فنية منها عيش حياتك، خطة جيمي.

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