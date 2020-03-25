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سنغافورة تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:07 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت سنغافورة، مساء اليوم الأربعاء، أنها سجلت 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، وفقًا لفضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وتقوم الشرطة في سنغافورة بدوريات لمراقبة الأوضاع الخاصة بالحانات والنوادي الليلية، التي ستنظم مساء اليوم ما يسمى بحفلات وفعاليات "وداع" قبل دخول، إغلاق فرضته الحكومة السنغافورية بسبب فيروس كورونا، حيز التنفيذ.

وكان شخصان قد توفيا في سنغافورة بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وسجلت الدولة المدينة 558 حالة إصابة؛ حيث أعلنت وزارة الصحة أن 80% من الحالات التي تم تأكيدها خلال الأسبوع الماضي كانت واردة من الخارج.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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كورونا فيروس كورونا سنغافورة

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