"الاسبوع الجاي محدش هيكون قاعد على الكنبة" رسالة نسرين آمين لجمهورها عبر "تويتر"



من ناحية أخرى بدأت نسرين أمين تصوير أول مشاهدها في فيلم "يوم 13" مع المخرج وائل عبد الله، بعد تعاقدها على المشاركة في بطولته مؤخرًا وتقدم خلاله دورا جديدا ومختلفا عليها من ناحية الشكل والمضمون خاصة وأن قصة اعمل تعتمد على الاثارة والتشويق.





فيلم "يوم 13" يشارك في بطولته أحمد داود ودينا الشربيني ومحمد شاهين ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين جارى الاتفاق معهم والإعلان عن أسمائهم خلال الايام القليلة المقبلة قبل انطلاق التصوير، اضافة إلى الاتفاق مع أكثر من فنان للظهور كضيف شرف على أحداث الفيلم.





وانتهت نسرين أمين مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم كريم عبد العزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني والمخرج أحمد الجندي، حيث تظهر كضيفة شرف على العمل وصورت مشاهدها فى أسوان قبل 3 أسابيع.





وكان آخر أعمال نسرين أمين الحكاية السادسة من الجزء الثالث لمسلسل "نصيبي قسمتك" بعنوان "ع الهادي يا ذبادي" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي وأحمد عبد العاطي، وبطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، ومدحت تيخه، وحجاج عبد العظيم، وإيناس مكي وتم عرضه على قناة ON E.



تشارك الفنانة نسرين أمين في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين" بجانب الفنانة ريهام عبدالغفور، حيث بدأت التصوير بإحدى فيلل منطقة الشيخ زايد، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على وتم التعاقد حتي الآن مع كريم قاسم ونبيل عيسى ومحمود حجازي ومحمود حميدة الذى يعود للدراما بعد فترة غياب كبيرة.