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ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا بنسبة 1.7% خلال فبراير الماضي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:57 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم تراجع معدل التضخم في بريطانيا بنسبة بسيطة خلال فبراير الماضي.


وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس معدل التضخم ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر1% مقابل ارتفاعه بنسبة 8ر1% خلال يناير الماضي.


في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا خلال شباط/فبراير الماضي 7ر1% مقابل 6ر1% خلال الشهر السابق. كان المحللون يتوقعون وصول المعدل إلى 5ر1%.
وارتفعت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر0% شهريا مقابل 3ر0%.


من ناحية أخرى أظهر تقرير آخر صادر عن مكتب الإحصاء المركزي ارتفاع أسعار الجملة (سعر السلعة تسليم أرضية المصنع) بنسبة 4ر0% سنويا خلال فبراير الماضي، وهو أقل معدل لتضخم أسعار الجملة منذ يوليو .2016 وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 9ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 1% في يناير الماضي.


في المقابل تراجعت أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0% مقارنة بالشهر السابق الذي سجل زيادة بنسبة 2ر0% شهريا.

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