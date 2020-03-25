الصحة الإماراتية تعلن شفاء 7 إصابات جديدة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، أنه تم شفاء 7 إصابات جديدة من فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية الإمارات، شفاء 4 حالات إصابة بفيروس كورونا وتسجيل 50 حالة جديدة من المخالطين القادمين من الخارج.

وكشفت وزارة الصحة الإماراتية، أن الحالات تعود لجنسيات مختلفة وشملت ثلاثة أشخاص من باكستان وشخصا من بنجلاديش وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء من كورونا في 45 حالة.

ورصدت الصحة الإماراتية، 50 حالة إصابة جديدة تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، ومن خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 248 حالة.

ونصحت وزارة الصحة الإماراتية، الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس.. وأهابت بالجمهور تقصي المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.

كما نصحت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس.. وأهابت بالجمهور تقصي المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.