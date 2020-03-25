الامير تشارلز ولي عهد بريطانيا يصاب بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء الموافق 25/3/2020، عن إصابة الامير تشارلز ولي عهد بريطانيا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المتحدث باسم الامير تشارلز: "نظرا لتطور الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا (المستجد)، طلبت الحكومة البريطانية من سموهما تأجيل جولة الربيع هذا العام".





وشهدت المملكة المتحدة البريطانية، أكبر ارتفاع يومى لها فى وفيات المصابين بفيروس كورونا، حيث توفى 87 حالة من ضمنهم 21 في المستشفى نفسه.

ذكر موقع الديلي ميل البريطاني، إن إدارة برنامج Britain's Got Talent قررت تأجيل حلقات بثها الحي والتي كانت من المقرر أن تنطلق في نهاية مايو الجاري وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا والتدابير الحكومية التي تتخذها بريطانيا للحد من انتشاره في البلاد.