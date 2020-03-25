29.44 دولار سعر نفط عُمان تسليم مايو اليوم

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر مايو القادم اليوم 29.44 دولار، وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعًا بلغ مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 27.89 دولار، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر ابريل المقبل بلغ دولارًا و61 سنتًا للبرميل منخفضًا بمقدار 10 دولارات و28سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر مارس الجاري.

ارتفعت أسعار النفط نحو4% أمس الثلاثاء على أمل أن تتوصل الولايات المتحدة قريبا إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار مما قد يخفف الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا وهو ما يدعم بدوره الطلب على النفط.